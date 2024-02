L’oroscopo di domani 26 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno



L’oroscopo di domani, lunedì 26 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna che passa da Vergine a Bilancia, ci rimette in una condizione di calma… Anche se i segni fissi dovranno stare attenti a non esagerare con i battibecchi: il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

Continua a leggere



L’oroscopo di domani, lunedì 26 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. La Luna che passa da Vergine a Bilancia, ci rimette in una condizione di calma… Anche se i segni fissi dovranno stare attenti a non esagerare con i battibecchi: il segno fortunato è il Capricorno e il segno sfortunato i Gemelli.

Continua a leggere

Continua a leggere