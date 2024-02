L’oroscopo di oggi 14 febbraio 2024: Acquario e Toro si contendono l’amore



C’è grande passione anche nell’oroscopo di san Valentino con la Luna in Ariete e Venere in Capricorno. Occhio alle parole che usate però perché Marte non aspetta che di essere innescato per una bella litigata.

