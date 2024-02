Lucca, uccide la moglie a coltellate in strada e si costituisce: la coppia si stava separando



Femminicidio in provincia di Lucca. Un uomo di 56 anni, italiano, ha ucciso a coltellate la moglie da cui si stava separando. È successo nel pomeriggio a Fornaci di Barga, in Garfagnana. Il delitto in strada davanti a numerosi testimoni.

