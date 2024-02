Lupo inseguito a folle velocità da un’auto in Trentino: insorgono gli animalisti



A Volano, in Trentino Alto Adige, un lupo è stato a lungo inseguito da un’auto: “Un comportamento gravemente incivile, stupidamente crudele e molto pericoloso per l’incolumità dell’animale e delle persone”, ha commentato l’associazione animalista “Bears and others”.

