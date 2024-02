Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani domenica 11 febbraio: le 11 regioni a rischio



Torna il maltempo sull’Italia dopo 3 settimane di clima mite e assenza di piogge: la Protezione Civile ha diramato per domani domenica 11 febbraio un avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Campania e Lombardia e allerta meteo gialla su 11 regioni in totale: l’elenco.

