Maltempo, allerta rossa in Veneto, il sindaco di Vicenza: “Situazione critica, non uscite di casa”



Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai: “Ci sono varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse. La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della Protezione Civile”.

