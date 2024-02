Marcon, chi sono i banditi armati che hanno rapinato la gioielleria e preso in ostaggio due commesse



Sono cinque in tutto e non è chiaro se fossero italiani o stranieri. Armati di kalashnikov, non hanno sparato un colpo mentre rapinavano una gioielleria al Valecenter di Marcon, tenendo in ostaggio le commesse. Le ricerche estese in tutto il Veneto.

