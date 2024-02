Maxi-incidente sull’A12 tra Rapallo e Chiavari: un morto e diversi feriti, chiusa l’autostrada



Grave incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione Livorno. Nel tamponamento, avvenuto poco prima della 7 di martedì 6 gennaio, sarebbero coinvolti un camion e quattro vetture. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Tratto chiuso tra Lavagna e Chiavari verso Genova per consentire l’intervento dei soccorsi.

