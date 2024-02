Mohamed Toukabri morto nel cantiere Esselunga, il fratello: “Ogni giorno da Bergamo a Firenze per lavorare”



Mohamed Toukabri, operaio 54enne, è una delle vittime del crollo del cantiere Esselunga di Firenze. Il fratello Sarhan: “Tutti i giorni partiva da Bergamo a Firenze per lavorare, metà dei soldi li riceveva in nero. Non si può morire per il lavoro”

Continua a leggere



Mohamed Toukabri, operaio 54enne, è una delle vittime del crollo del cantiere Esselunga di Firenze. Il fratello Sarhan: “Tutti i giorni partiva da Bergamo a Firenze per lavorare, metà dei soldi li riceveva in nero. Non si può morire per il lavoro”

Continua a leggere

Continua a leggere