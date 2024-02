Molestie all’Università di Torino: docente denuncia le studentesse per calunnia



Il docente di filosofia dell’Università di Torino accusato da alcune studentesse di molestie verbali e in seguito sospeso dall’insegnamento per un mese, ha depositato una denuncia per calunnia nei confronti delle allieve.

