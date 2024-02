Molotov contro consolato Usa a Firenze, video rivendicazione col nome di Hamas: “Situazione seria”



Un video di rivendicazione a presunta firma “The whole world is Hamas”, per le bottiglie incendiarie lanciate verso la sede del consolato degli Stati Uniti a Firenze, è stato inviato alla sede Rai del capoluogo toscano e Firenze Today. Il filmato è stato acquisito dalla Digos che ne sta valutando l’attendibilità.

