Morì a 21 anni precipitando dalla finestra dell’ospedale: imputazione coatta per il medico



No all’archiviazione, ma l’imputazione coatta per omicidio colposo per Mauro Righi, il medico di guardia nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Maggiore di Bologna in servizio la sera del 21 giugno 2022, quando morì il 21enne Leonardo Riberti. Il giovane cadde da una finestra del nosocomio per oltre 15 metri.

