Morte Alessandra Ollari, attesa per l’autopsia: oggi conferimento dell’incarico per risolvere il giallo



Sarà conferito oggi, martedì 27 febbraio, l’incarico per l’autopsia sul corpo di Alessandra Ollari, la 53enne scomparsa da Parma lo scorso giugno e trovata cadavere in via Sidoli a inizio febbraio. Oggi dovrebbe essere eseguita una tac mentre per domani è in programma l’esame del medico legale.

