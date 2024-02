Muro crolla improvvisamente davanti scuola e finisce nel parcheggio, paura a Genova



Il cedimento improvviso è avvenuto nelle prime ore della mattinata di lunedì in via Amarena. A crollare è stato il muraglione che costeggia la scala esterna in cemento di una scuola media, usata internamente al cortile per raggiungere il parcheggio sottostante.

Continua a leggere



Il cedimento improvviso è avvenuto nelle prime ore della mattinata di lunedì in via Amarena. A crollare è stato il muraglione che costeggia la scala esterna in cemento di una scuola media, usata internamente al cortile per raggiungere il parcheggio sottostante.

Continua a leggere

Continua a leggere