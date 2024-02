No ai funerali per Gaetano Riina, ma il prete lo ricorda con una messa: “Saremo giudicati da Dio”



Divieto di funerali a Mazara del Vallo per Gaetano Riina, fratello di Totò. Ma don Nicola Misuraca lo ricorda così: “Questa è una messa che ho voluto offrire io, una solennità per papà – ha detto rivolgendosi alla figlia Concetta Riina – per il nostro fratello Gaetano e pregherò per lui”.

