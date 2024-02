Oggi Michele Misseri torna libero dopo 8 anni in carcere per l’omicidio Scazzi: strade chiuse ad Avetrana



Torna libero oggi Michele Misseri dopo 8 anni trascorsi nel carcere di Lecce dopo essere stato condannato per soppressione di cadavere della nipote Sarah Scazzi. Il Comune di Avetrana ha pubblicato una ordinanza con la quale si chiude la via Grazia Deledda, dove si è consumato l’omicidio e dove il 69enne tornerà a vivere, per evitare folle di curiosi e giornalisti.

