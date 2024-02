Olindo Romano nei video dopo la strage di Erba: “Abbiamo dato fuoco alla casa per eliminare un maleficio”



Il racconto della strage di Erba da parte di Olindo Romano nei video inediti mostrati da Quarto Grado: “er me è stata una cosa normalissima, come quando uno ammazza un coniglio. Perché abbiamo dato fuoco alla casa? Non per distruggere le prove ma per eliminare un maleficio”.

