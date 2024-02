Omicidio Altavilla, il 15enne ha provato a difendersi: “Morsi e calci ai due coniugi, poi è stato ucciso”



Kevin è stato l’ultima vittima della strage di Altavilla Milicia. Per la morte del 16enne, della madre e del fratellino di 4 anni, sono indagati il padre Giovanni Barreca e i coniugi palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. La sorella 17enne, sopravvissuta al massacro, e il 15enne avrebbero partecipato alle torture messe in atto per esorcizzare dal demonio la madre e il fratello minore. Poi anche il ragazzo è stato torturato e ucciso.

Continua a leggere



Kevin è stato l’ultima vittima della strage di Altavilla Milicia. Per la morte del 16enne, della madre e del fratellino di 4 anni, sono indagati il padre Giovanni Barreca e i coniugi palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. La sorella 17enne, sopravvissuta al massacro, e il 15enne avrebbero partecipato alle torture messe in atto per esorcizzare dal demonio la madre e il fratello minore. Poi anche il ragazzo è stato torturato e ucciso.

Continua a leggere

Continua a leggere