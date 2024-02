Omicidio di Avetrana, Claudio Scazzi ricorda la sorella Sarah: “I Misseri? Non hanno mai chiesto perdono”



A tredici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi e in concomitanza con la scarcerazione di Michele Misseri, il fratello Claudio si racconta a Fanpage.it. “Non provo rancore verso chi ha ucciso mia sorella, solo senso di vuoto. Il perdono? Non me l’hanno mai chiesto”.

