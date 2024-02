Omicidio Nada Cella, sulla ricostruzione del delitto duro scontro in aula tra accusa e difesa di Cecere



Duro scontro tra accusa e difesa durante l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Annalucia Cecere, l’ex insegnante accusata di aver aggredito e ucciso la segretaria 24enne Nada Cella nel 1996. La giudice Angela Nutini ha deciso di prendere altri giorni per capire se far iniziare la celebrazione del processo contro Cecere e contro Marco Soracco, il datore di lavoro della ragazza, e sua madre, Marisa Bacchioni, per false dichiarazioni. La decisione dovrebbe arrivare il 1 marzo.

Continua a leggere



Duro scontro tra accusa e difesa durante l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio di Annalucia Cecere, l’ex insegnante accusata di aver aggredito e ucciso la segretaria 24enne Nada Cella nel 1996. La giudice Angela Nutini ha deciso di prendere altri giorni per capire se far iniziare la celebrazione del processo contro Cecere e contro Marco Soracco, il datore di lavoro della ragazza, e sua madre, Marisa Bacchioni, per false dichiarazioni. La decisione dovrebbe arrivare il 1 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere