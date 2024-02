Omicidio Pierina Paganelli, la nuora Manuela: “Non posso mettere la mano sul fuoco per Louis”



L’intervista di Quarto Grado a Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini: “Non posso mettere la mano sul fuoco per Louis perché non ero con lui quella sera, ma su mio fratello sì. Credevo che io e mia suocera fossimo unite”.

