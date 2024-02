Omicidio Sara Buratin, la madre: “Non l’avevo mai vista litigare col compagno Alberto Pittarello”



La madre della 41enne uccisa a Bovolenta, in provincia di Padova, ha spiegato che tra la figlia e il genero non ci fossero particolari tensioni. Sara Buratin era andata a vivere con lei da qualche giorno visto che la coppia era in crisi. Nel frattempo Alberto Pittarello risulta ancora scomparso, si sta cercando di recuperare il suo furgone finito nel fiume in piena.

