Palermo, il fratello della donna uccisa: “La coppia stava con loro in casa, lei non riusciva ad andar via”



Secondo quanto raccontato da Calogero Salamone, fratello di Antonella Salamone uccisa insieme ai due figli dal marito e da una coppia sua complice, la donna avrebbe più volte cercato di allontanare dalla propria abitazione i “fratelli di Dio”, i due coniugi fanatici religiosi complici di Giovanni Barreca. “Lui non era pazzo, spero non lo facciano passare per tale”

