Papa Francesco influenzato, annullate tutte le udienze



Influenza per il Pontefice, che oggi in via precauzionale ha annullato le udienze. Lo comunica il Vaticano.

