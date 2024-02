Paralizzato dopo incidente, Leonardo Lotto è Cavaliere della Repubblica: “Mi carica di responsabilità”



A circa un anno dal terribile incidente in spiaggia che ha paralizzato il corpo di Leonardo Lotto, arriva la nomina “motu proprio” del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il venticinquenne era diventato noto per un suo discorso, pronunciato a pochi mesi dall’incidente, in cui celebrava la libertà perduta.

