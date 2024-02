Patrizia Nettis, il 3 marzo una fiaccolata per chiedere verità sulla morte della 41enne: “Chi sa, parli”



Il 3 marzo è stata organizzata a Fasano una fiaccolata per chiedere ancora una volta “verità e giustizia” sulla morte della giornalista Patrizia Nettis. Il corpo senza vita della 41enne è stato ritrovato il 29 giugno scorso nella sua casa in via Madonna della Stella, ma le cause del decesso restano ancora poco chiare.

