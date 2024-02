Pensionato trovato morto in garage con ferita da taglio: non si esclude l’omicidio



Il cadavere di un uomo di 79 anni è stato trovato riverso a terra con una ferita da taglio all’altezza del ventre nel garage della sua casa di Verrayes, a meno di 20 chilometri da Aosta nel pomeriggio di venerdì 16 febbraio. La vittima si chiamava Sergio Rossi. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio. A trovare il corpo è stata la moglie che si era allontanata per alcune commissioni. Indagini in corso.

