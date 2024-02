Per 30 anni prende pensione da cieco, incastrato perché leggeva manifesti funebri: denunciato



A tradire l’anziano pensionato sarebbero state le sue abitudini come prelevare contanti e leggere i manifesti mortuari per strada. Se giudicato colpevole, il pensionato infatti potrebbe essere costretto a restituire quanto percepito in 34 anni di invalidità.

