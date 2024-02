Perde erezione in incidente, protesi al pene a tre componenti in anestesia locale: primo caso al mondo



Per i medici genovesi si tratta del primo caso al mondo di anestesia locale per un intervento del genere. L’incidente aveva reso impossibile un’anestesia spinale mentre un arresto cardiaco precedente comportava per il paziente un alto rischio anestesiologico.

Continua a leggere



Per i medici genovesi si tratta del primo caso al mondo di anestesia locale per un intervento del genere. L’incidente aveva reso impossibile un’anestesia spinale mentre un arresto cardiaco precedente comportava per il paziente un alto rischio anestesiologico.

Continua a leggere

Continua a leggere