Pezzi di metallo nei biscotti al cioccolato, avviso di richiamo del Ministero della salute



L’avviso di ritiro del Ministero della salute avverte di non consumare il prodotto per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di frammenti metallici in un lotto di biscotti al cioccolato.

