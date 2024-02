Pisa, studenti manganellati. La madre di Gemma: “Poliziotti, come fate a guardare in faccia i vostri figli?”



La polizia ieri ha caricato e preso a manganellate gli studenti durante i cortei pro-Palestina a Pisa: 11 ragazzi sono rimasti feriti, tra loro anche Gemma: “Mia figlia minorenne non poteva difendersi ha detto al poliziotto di fermarsi, ma non è stato così. Ancora ho il disgusto e i brividi per quello che è accaduto…” scrive sua madre su Facebook.

