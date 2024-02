Porta in classe un coltello e minaccia di fare del male a una compagna: denunciato un 16enne



I Carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno denunciato alla Procura per i minorenni un 16enne per porto di armi o oggetti atti a offendere e minaccia. Il giovane avrebbe portato in classe un coltello e lo avrebbe mostrato a un compagno dicendo di volerlo utilizzare per fare del male a una ragazza che frequenta la sua stessa classe.

Continua a leggere



I Carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno denunciato alla Procura per i minorenni un 16enne per porto di armi o oggetti atti a offendere e minaccia. Il giovane avrebbe portato in classe un coltello e lo avrebbe mostrato a un compagno dicendo di volerlo utilizzare per fare del male a una ragazza che frequenta la sua stessa classe.

Continua a leggere

Continua a leggere