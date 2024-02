“Prezzi aerei alle stelle in estate e pochi posti”, l’allarme del Ceo Ryanair: “Mancano i velivoli”



Secondo il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, i prezzi dei voli nei mesi più caldi rischiano di aumentare fino al 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e non solo per la compagnia aerea low cost ma per tutti i vettori europei.

