Processo Ciro Grillo, la vittima: “Mi hanno messo una bottiglia in bocca, non sentivo più il corpo”



Il drammatico racconto fatto in aula dalla principale accusatrice e presunta vittima dello stupro di gruppo di cui sono imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. in “In un solo sorso, ho tipo ingerito una grande quantità di liquido… Non sentivo le gambe, non sentivo più la forza per cercare di divincolarmi” ha raccontato.

Continua a leggere



Il drammatico racconto fatto in aula dalla principale accusatrice e presunta vittima dello stupro di gruppo di cui sono imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. in “In un solo sorso, ho tipo ingerito una grande quantità di liquido… Non sentivo le gambe, non sentivo più la forza per cercare di divincolarmi” ha raccontato.

Continua a leggere

Continua a leggere