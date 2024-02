Ragazzi scomparsi a Olbia, il padre di Giuseppe: “Adulti li stanno trattenendo, fateli tornare a casa”



Il padre di Giuseppe Contini, il ragazzo scomparso insieme a Karol Canu in Sardegna: “La cosa che mi preoccupa è che siano in mano ad adulti che li tengono in ostaggio e non possono tornare a casa. Se così fosse, voglio dire a queste persone di mettersi una mano sulla coscienza e lasciar andare questi ragazzi minorenni a casa perché noi non stiamo vivendo più”.

