Ragazzini scomparsi dopo tentativo di rapina a mano armata, agli amici dicevano: “È successo un casino”



I due adolescenti scomparsi a Olbia 9 giorni fa sono stati ritrovati in una chiesa sconsacrata. I due ragazzini sono ora in stato di fermo: secondo gli inquirenti, i due avrebbero tentato una rapina a mano armata in un negozio.

