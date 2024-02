Rigopiano, oggi la sentenza d’Appello. Familiari delle vittime: “Esausti, ma saremo presenti”



È prevista nel pomeriggio la sentenza a L’Aquila del processo in Corte d’Appello per la tragedia all’Hotel Rigopiano, nella quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. In primo grado quasi tutti gli imputati erano stati assolti.

