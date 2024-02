Rudy Guede accusato dalla ex fidanzata di violenza sessuale: disposta la sorveglianza speciale



Il tribunale di Roma ha disposto un anno di sorveglianza speciale per Rudy Guede, accusato di violenze nei confronti della ex fidanzata, una 23enne di Viterbo. Il 36enne ivoriano ha finito di scontare la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher.

