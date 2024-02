Scivola dalla seggiovia e rischia di cadere nel vuoto, si salva aggrappandosi alle reti di protezione



Un 35enne di Roma è scivolato dalla seggiovia dell’impianto di Campo Imperatore, in Abruzzo, rischiando così di cadere nel vuoto. La sua prontezza di riflessi è riuscita però ad evitare il peggio e il 35enne si è aggrappato alla rete di protezione. Il personale dell’impianto è intervenuto per mettere in salvo il giovane.

