Scontri davanti alla sede Rai a Bologna, manifestante agli agenti: “Avete tradito vostro libero pensiero”



Agenti in tenuta antisommossa e manifestanti si sono scontrati di fronte alla sede Rai di Bologna. Il presidio è stato organizzato per contestare le posizioni espresse dalla televisione pubblica in merito al conflitto in Medio Oriente. Uno dei presenti si è rivolto a polizia e carabinieri gridando: “Da che parte state? Sempre quella sbagliata. Operai, vecchi, studenti: manganellate tutti”.

