“Senza lavoro a 60 anni, mi sento da buttare. L’Italia? Non è un paese per vecchi, ma neanche per giovani”



Nel 2000 Mario, perito elettromeccanico, è arrivato in Italia dall’Argentina per aprire una ditta insieme al cugino. Il progetto non è mai partito, ma da allora ha sempre lavorato come dipendente. “L’ultimo impiego in un panificio, ma dopo una vita mi trovo senza lavoro a 60 anni. Non sono da buttare, ma nessuno mi chiama. L’Italia? Non è un Paese per vecchi, ma neppure per giovani”

