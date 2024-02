“Senza lavoro a 60 anni, nessuno mi mette alla prova. Ai colloqui mi sento dire: ‘Lei è un po’ vecchiotto’”



Riceviamo e pubblichiamo due lettere sul tema lavoro arrivate alla nostra redazione. Una donna ci scrive: “Non è giusto che noi 58enni non veniamo aiutati dopo tanti sacrifici: non è possibile che siamo considerati troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare in pensione”.

Continua a leggere



Riceviamo e pubblichiamo due lettere sul tema lavoro arrivate alla nostra redazione. Una donna ci scrive: “Non è giusto che noi 58enni non veniamo aiutati dopo tanti sacrifici: non è possibile che siamo considerati troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare in pensione”.

Continua a leggere

Continua a leggere