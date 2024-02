Servizio civile universale, in scadenza il bando per 52mila volontari: chi può fare domanda e come



Scadrà alle ore 14 di giovedì 22 febbraio il bando per gli operatori volontari del Servizio civile universale in Italia. Il bando riguarda i progetti con una durata dagli 8 ai 12 mesi per il 2024 e il 2025 in Italia e all’estero. Chi può accedervi e come fare.

Continua a leggere



Scadrà alle ore 14 di giovedì 22 febbraio il bando per gli operatori volontari del Servizio civile universale in Italia. Il bando riguarda i progetti con una durata dagli 8 ai 12 mesi per il 2024 e il 2025 in Italia e all’estero. Chi può accedervi e come fare.

Continua a leggere

Continua a leggere