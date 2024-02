Si finge pentito e chiede di collaborare con la giustizia per uccidere la pm durante l’interrogatorio



Pancrazio Carrino, 42 anni, tra gli indagati dell’operazione The Wolf che aveva permesso alla giustizia salentina di smantellare i clan Lamendola-Cantanna, aveva chiesto di collaborare con la giustizia per uccidere la pm durante l’interrogatorio. “Dovevo sgozzarla con un coltellino artigianale realizzato in ceramica”

