Siccità, l’esperto FAO: “Verso l’Italia avanza il deserto, servono soluzioni a lungo termine”



Il vice-presidente del network di esperti per la Biodiversità dei suoli (NETSOB) della FAO: “Le nostre istituzioni non sono in grado di ragionare oltre l’emergenza: ci si limita all’erogazione dei fondi necessari alla compensazione dei danni. Manca però una programmazione di medio-lungo termine: la cabina di regia del governo dovrebbe realizzare infrastrutture per affrontare sia la siccità che le devastanti bombe d’acqua. Ma non è stato fatto niente”.

Continua a leggere



Il vice-presidente del network di esperti per la Biodiversità dei suoli (NETSOB) della FAO: “Le nostre istituzioni non sono in grado di ragionare oltre l’emergenza: ci si limita all’erogazione dei fondi necessari alla compensazione dei danni. Manca però una programmazione di medio-lungo termine: la cabina di regia del governo dovrebbe realizzare infrastrutture per affrontare sia la siccità che le devastanti bombe d’acqua. Ma non è stato fatto niente”.

Continua a leggere

Continua a leggere