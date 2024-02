Strage Altavilla, Barreca: “Mia moglie vinta dal diavolo. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”



Le dichiarazioni di Giovani Barreca dal carcere al suo avvocato dopo la strage di Altavilla Milicia: “Mia moglie Antonella non ce l’ha fatta è stata vinta dal diavolo. Così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Massimo e Sabrina”.

