Strage di Erba, un video rimette in discussione la via di fuga di Rosa e Olindo: “Contraddice le sentenze”



Potrebbe aprirsi un nuovo scenario sulla strage di Erba: alcune immagini e video inedite potrebbero rimettere in discussione la via di fuga dei killer. Secondo il legale di Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per il quadruplice omicidio, si tratterebbe di “un elemento molto importante per il processo di revisione”, che inizierà il prossimo 1 marzo.

