Strage Erba, Cuno Tarfusser a Fanpage.it: “Vi spiego perché dubito della colpevolezza di Rosa e Olindo”



Venerdì 1° marzo, in Corte d’Appello a Brescia, è fissata l’udienza per decidere della richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. Olindo Romano e Rosa Bazzi saranno di nuovo insieme in un’aula di tribunale. L’intervista al sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Milano Cuno Tarfusser, che ha avviato l’iter per riportare in tribunale i coniugi.

