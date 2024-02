Studente sospeso dopo intervista, Valditara: “Nessun potere di ingerenza, lui può fare ricorso”



Sul caso di Damiano Cassanelli, il rappresentate d’istituto sospeso per 12 giorni a Modena in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara durante il question time alla Camera: “Il ministero non ha alcun potere di ingerenza”. Il legale del ragazzo: “Ricorreremo al Tar”.

