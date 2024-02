Stupro di gruppo a Catania, procuratrice dei minori: “Giovani sempre più violenti, modelli social negativi”



In una lunga intervista la procuratrice capo del Tribunale dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, ha commentato la notizia della violenza di gruppo ai danni di una 13enne avvenuta a Catania, basandosi sulla sua esperienza. “I giovani non hanno empatia per le vittime, le donne sono oggetti. Sui social trovano spazio modelli negativi”, ha spiegato.

